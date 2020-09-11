Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|20:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе создали уникальный детский путеводитель

Печать

Такого путеводителя нет ни в одном регионе. Он детский, красочно оформлен, а главное - очень удобен на практике благодаря современным технологиям, которые так нравятся молодежи.

«Мы сделали QR-коды, например, чтобы «взлететь» над нашим кафедральным собором. Можно сделать фотографии, но это гораздо интереснее», - рассказал автор детского путеводителя Владимир Первушкин.

Доктор исторических наук и известный пензенский краевед составлял гид около года, включив в него самые значимые объекты города и области.

«Здесь каким-то образом пригодилось мое педагогическое образование: нужно привлечь. Там есть кроссворды, то есть прочитал и нужно заполнить. Есть предложения нарисовать, например, аттракцион в парке, который тебе интересен», - отметил Владимир Первушкин.

«Хочу поблагодарить нашу дружную команду - и тех, кто писал тексты, и тех, кто делал фотографии, и тех, кто делал рисунки. Я думаю, что наш проект будет продолжен и в следующем году мы обязательно придумаем что-то новое и интересное», - наметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Главная цель, которую перед собой ставили создатели путеводителя, - чтобы ребенок, заинтересовавшись каким-то учреждением или памятником культуры, обязательно захотел его посетить вместе с родителями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте