В Пензе создали уникальный детский путеводитель

11.09.2020 | 19:04

Такого путеводителя нет ни в одном регионе. Он детский, красочно оформлен, а главное - очень удобен на практике благодаря современным технологиям, которые так нравятся молодежи.

«Мы сделали QR-коды, например, чтобы «взлететь» над нашим кафедральным собором. Можно сделать фотографии, но это гораздо интереснее», - рассказал автор детского путеводителя Владимир Первушкин.

Доктор исторических наук и известный пензенский краевед составлял гид около года, включив в него самые значимые объекты города и области.

«Здесь каким-то образом пригодилось мое педагогическое образование: нужно привлечь. Там есть кроссворды, то есть прочитал и нужно заполнить. Есть предложения нарисовать, например, аттракцион в парке, который тебе интересен», - отметил Владимир Первушкин.

«Хочу поблагодарить нашу дружную команду - и тех, кто писал тексты, и тех, кто делал фотографии, и тех, кто делал рисунки. Я думаю, что наш проект будет продолжен и в следующем году мы обязательно придумаем что-то новое и интересное», - наметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Главная цель, которую перед собой ставили создатели путеводителя, - чтобы ребенок, заинтересовавшись каким-то учреждением или памятником культуры, обязательно захотел его посетить вместе с родителями.