На гала-концерте фестиваля «Сурская гармонь» пензяки пустились в пляс

06.09.2020 | 18:52

Состоялась премьера песни - гимн областного фестиваля «Сурская гармонь» прозвучал на гала-концерте творческого конкурса. Композитор - заслуженный артист России Валерий Семин, текст Станислава Лисейчева. Создать гимн задумали два года назад.

«Разговорились с организаторами. Мол, нет песни такой. И я говорю - так значит будет. У нас был своего рода конкурс на стихи. В результате победил мой земляк из Сызрани», - рассказал заслуженный артист России Валерий Семин.

Областной фестиваль «Сурская гармонь» обычно проходит в три этапа. Сначала в районах губернии выявляют лучших артистов, командируют их на зональный уровень, затем финалисты едут в город выступать. В 2020 году из-за коронавируса пришлось многое поменять, но на качестве это не отразилось.

«Все получилось хорошо. Много гармонистов было, как никогда: около пятидесяти в двух зонах. Из них 22 стали лауреатами», - сообщил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

Николай Боголомов из Никольского района выделился костюмом, он стремился добиться национального колорита.

«В интернет заходили, смотрели, все сравнивали, слушали. Я слушал своих родных цыган. Вот так и собрали», - отметил Николай Богомолов.

Пензенцы насладились творчеством 22 финалистов конкурса и почти часовым концертом Валерия Семина. Плясали все на площади Ленина.