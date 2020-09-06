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Культура

На гала-концерте фестиваля «Сурская гармонь» пензяки пустились в пляс

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Состоялась премьера песни - гимн областного фестиваля «Сурская гармонь» прозвучал на гала-концерте творческого конкурса. Композитор - заслуженный артист России Валерий Семин, текст Станислава Лисейчева. Создать гимн задумали два года назад.

«Разговорились с организаторами. Мол, нет песни такой. И я говорю - так значит будет. У нас был своего рода конкурс на стихи. В результате победил мой земляк из Сызрани», - рассказал заслуженный артист России Валерий Семин.

Областной фестиваль «Сурская гармонь» обычно проходит в три этапа. Сначала в районах губернии выявляют лучших артистов, командируют их на зональный уровень, затем финалисты едут в город выступать. В 2020 году из-за коронавируса пришлось многое поменять, но на качестве это не отразилось.

«Все получилось хорошо. Много гармонистов было, как никогда: около пятидесяти в двух зонах. Из них 22 стали лауреатами», - сообщил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

Николай Боголомов из Никольского района выделился костюмом, он стремился добиться национального колорита.

«В интернет заходили, смотрели, все сравнивали, слушали. Я слушал своих родных цыган. Вот так и собрали», - отметил Николай Богомолов.

Пензенцы насладились творчеством 22 финалистов конкурса и почти часовым концертом Валерия Семина. Плясали все на площади Ленина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну да, что ещё остаётся, только в пляс пуститься.

Гость||

умилительно...до слёз...

Гость||

Предвыборные пляски смерти во время чумы- короны часто на ИВЛ заканчиваются для доверчивых дураков. Но нам эту часть Марлезонского балета точно уже не покажут.

Гость||

Концерт был ОТЛИЧНЫЙ!спасибо участникам!МОЛОДЦЫ!!!

Гость||

Четкая папуасня.

Гость||

Я в местный зоопарк с детьми ходила 06.09.20...белый медведь понравился, очень хорошо нырял и плавал в бассейне,а вот бурых медведей стало жвлко, не было им в жару бассейна, мисок с водой и не было тенёчка и деревьев в вольере....увидели старого образца тесные ,малых ращсеров вольеры для лемуров, ушастой лисички, волка и т.д...жалко стало зверей...как в тюрьме они находятся...хорршо и вольготно в пензенском зоопарке гусям, уткам, лебедям....простопно амурскому тигру....плоховато серебристому песцу...очень хочется ещё большоно обновления в зоопарке...чтоб все звери зоопарка находились в ьолее вольготных вольерах...обстановка и аура в зоопарке не веселая, какая то унылая и т.д...

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