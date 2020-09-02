В Пензенской области открылся музей кузнечного ремесла

02.09.2020 | 11:02

Во вторник, 1 сентября, в Кузнецке открылся музей кузнечного ремесла. Над организацией «Кузнецкого подворья» поработали представители местной власти, профессионального сообщества города и сотрудники учреждения культуры.

«Возникла идея на освободившихся площадях краеведческого музея создать площадку, которая была бы посвящена ремеслу, давшему название нашему городу 240 лет назад», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, открытие музея только первый шаг. Развитие будет продолжаться.

«Право открыть «Кузнецкое подворье» было предоставлено кузнецам Алексею Лапшину, Юрию Фадееву и Виктору Седышеву. Затем участники мероприятия смогли ознакомиться с экспозицией музея, посетить персональную выставку работ кузнечных дел мастера Константина Щипанова», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На улице работала настоящая кузница, где мастера демонстрировали свое ремесло.

«Главным украшением музея стали новые кованые ворота, внутри установлены двери ручной работы, выполненные кузнецкими мастерами. В историческом зале размещены различные кованые изделия, основной достопримечательностью являются ставни начала XIX века», - пояснили в мэрии.

Сегодняшняя экспозиция дает представление об истории кузнечного промысла. В дальнейшем планируется проводить выставки современных изделий.