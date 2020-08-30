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Культура

Парк культуры и отдыха в Каменке заждался перемен

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В искренней заботе нуждаются не только посетители, но и сам парк. Это место отдыха жителей Каменки в центре муниципального образования. Гуляют в нем дети, молодежь, пенсионеры. Несмотря на разницу в возрасте и интересах, все говорят о необходимости изменений. Так, юным жительницам Каменки не хватает аттракционов.

«Было время - зарастал вообще, как лес. Сейчас вот стали его благоустраивать все-таки, косить. Хорошо на самом деле. Еще бы заасфальтировали дорожки, туалеты сделали. Люди жалуются, что нет туалетов», - высказала общие пожелания жительница Каменки Любовь.

Недавно по парку прошла комиссия. Оценивали состояние фонтана, струя которого больше похожа на утечку из лопнувшей трубы, дорожки, довольно старомодные скамейки.

«Нужны большие вложения, но перед этим нужен хороший, достойный проект, чтобы мы могли заявиться на федеральный уровень и победить, получив дополнительный финансовые средства на развитие и создание комфортной среды», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Территория парка впечатляет своими размерами - 39 гектаров. А вот содержание и наполнение с каждым годом становится менее значимым.

«Тут какие качели-карусели были, лодочки - все ж убрали», - посетовала Любовь. А горожанка Нина Данилова пожелала, чтобы фонтан работал чаще и его усовершенствовали.

Жители не прочь, чтобы в каменском парке появились кафе, кинотеатр под открытым небом, интерактивные площадки для молодежи. Идей о том, как подарить новую жизнь любимому людьми месту, достаточно. Главное, чтобы они нашли отражение в реальности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Орешина в утиль отправьте. Ему там место! Фанерный гений.

Гость||

Перемен требуют наши парки! Перемен,мы ждём перемен!

Гость||

Сиди и пой

Гость||

И ДК там новый,современный построить,а то старый того гляди развалиться

Имя: Гость
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