В Музее одной картины пензенцы прониклись духом старого Голливуда

29.08.2020 | 20:45

Пензенские любители американского кинематографа собрались в Музее одной картины, где прошел творческий вечер под названием «Кинодивы, духи и музыка старого Голливуда». Произведения, исполненные там, сейчас называют саундтреками к фильмам.

«Весь мир был покорен голливудскими фильмами: умопомрачительные костюмы, интригующие сюжеты, образы звезд, на которые все равнялись», - отметила руководитель театра «Слово» Ирина Антонова.

Духи и музыка в старом Голливуде переплелись не случайно: хороший запах и вкус - это не просто жизненный шик. Дорогой аромат, приобретенный для желанной женщины, как и красивую мелодию, слушают.

«Композитор Гарольд Арлен - автор лучшей песни XX века в Америке. Легендарная композиция «Над радугой» из фильма «Волшебник страны Оз» в 1940 году была удостоена премии «Оскар», - рассказала сценарист документально-художественных фильмов Лариса Трушина.

Музыкальный вечер «Кинодивы, духи и музыка старого Голливуда» в Музее одной картины завершился ночью.