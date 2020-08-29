Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Музее одной картины пензенцы прониклись духом старого Голливуда

Печать

Пензенские любители американского кинематографа собрались в Музее одной картины, где прошел творческий вечер под названием «Кинодивы, духи и музыка старого Голливуда». Произведения, исполненные там, сейчас называют саундтреками к фильмам.

«Весь мир был покорен голливудскими фильмами: умопомрачительные костюмы, интригующие сюжеты, образы звезд, на которые все равнялись», - отметила руководитель театра «Слово» Ирина Антонова.

Духи и музыка в старом Голливуде переплелись не случайно: хороший запах и вкус - это не просто жизненный шик. Дорогой аромат, приобретенный для желанной женщины, как и красивую мелодию, слушают.

«Композитор Гарольд Арлен - автор лучшей песни XX века в Америке. Легендарная композиция «Над радугой» из фильма «Волшебник страны Оз» в 1940 году была удостоена премии «Оскар», - рассказала сценарист документально-художественных фильмов Лариса Трушина.

Музыкальный вечер «Кинодивы, духи и музыка старого Голливуда» в Музее одной картины завершился ночью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте