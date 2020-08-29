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Культура

В киноконцертном зале «Пенза» прошла очередная «Ночь кино»

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Игры, песни, танцы - так в киноконцертном зале «Пенза» встретили юных зрителей, ставших первыми участниками всероссийской акции «Ночь кино - 2020». Взрослые тоже не упустили возможности на время впасть в детство и посмотреть анимационный фильм «Иван царевич и серый волк - 4». Пришли даже те, кому рекомендована самоизоляция.

«И самим посмотреть, и внукам показать», - пояснили пенсионеры.

Показ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Ежегодное культурное мероприятие нацелено на пропаганду отечественного кинематографа. В 2020-м выбор лент остался за организаторами акции. Помимо мультфильма, в список вошли спортивная мелодрама «Лед-2» и приключенческая комедия «Холоп».

«Здесь можно и поплакать, и посмеяться, и насладиться. Дети с удовольствием пришли вместе с родителями. Весь спектр человеческих чувств и эмоций показан, а что еще нужно?» - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В прошлый раз, что посмотреть ночью, определяли зрители. Акция проходит пятый год подряд и традиционно одной из главных площадок становится самый большой кинозал Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очень актуален будет мультик "Сказ о попе и его работнике Балде".

Имя: Гость
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