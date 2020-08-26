В каждом районе города устроят по большому празднику

26.08.2020 | 18:48

Лето в городе в этом году было коротким, а потому особенно дорогим и запоминающимся. Во многих дворах Пензы, чтобы порадовать детвору и взрослых, провели концерты и спортивные акции.

Теперь пора поставить яркую точку. Каждый район приглашает всех желающих присоединиться к большому празднику. Первым в гости ждет Первомайский: 27 августа в 16:00 на Олимпийской аллее состоится мероприятие «Территория успеха».

«Самое большое количество спортивных объектов - в Первомайском районе. Это и спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», и стадион «Первомайский», и всеми любимая Олимпийская аллея. Успех, к которому стремятся жители этого района, послужил поводом выбрать такой слоган», - сообщила директор парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Также в 16:00, но уже 28 августа на праздник Октябрьского района приглашает Детский парк. Девиз мероприятия - «Жизнь района начинается с тебя».

«Мы хотим рассказать о семьях, которые живут в этом районе, будем чествовать трудовые династии тех предприятий, которые являются градообразующими», - пояснила Елена Савельева.

В парке будут организованы зоны активного отдыха и интересного досуга.

Самый масштабный финал акции «Лето в городе» будет в Ленинском районе. Он пройдет в парке имени В. Г. Белинского в субботу, 29 августа.

Мероприятия в режиме нон-стоп начнутся в 12:00 и будут объединены темой экологии. А завершится действо вечерним музыкальным фестивалем кавер-групп и ночным кинопоказом. Все желающие смогут увидеть фильмы «Холоп» и «Лед-2».

Также в этот день пройдет праздник и в Железнодорожном районе, в сквере «Дружба». Он начнется в 17:00. Подготовлена большая концертная программа с участием воспитанников детских школ искусств.