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Культура

В каждом районе города устроят по большому празднику

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Лето в городе в этом году было коротким, а потому особенно дорогим и запоминающимся. Во многих дворах Пензы, чтобы порадовать детвору и взрослых, провели концерты и спортивные акции.

Теперь пора поставить яркую точку. Каждый район приглашает всех желающих присоединиться к большому празднику. Первым в гости ждет Первомайский: 27 августа в 16:00 на Олимпийской аллее состоится мероприятие «Территория успеха».

«Самое большое количество спортивных объектов - в Первомайском районе. Это и спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», и стадион «Первомайский», и всеми любимая Олимпийская аллея. Успех, к которому стремятся жители этого района, послужил поводом выбрать такой слоган», - сообщила директор парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Также в 16:00, но уже 28 августа на праздник Октябрьского района приглашает Детский парк. Девиз мероприятия - «Жизнь района начинается с тебя».

«Мы хотим рассказать о семьях, которые живут в этом районе, будем чествовать трудовые династии тех предприятий, которые являются градообразующими», - пояснила Елена Савельева.

В парке будут организованы зоны активного отдыха и интересного досуга.

Самый масштабный финал акции «Лето в городе» будет в Ленинском районе. Он пройдет в парке имени В. Г. Белинского в субботу, 29 августа.

Мероприятия в режиме нон-стоп начнутся в 12:00 и будут объединены темой экологии. А завершится действо вечерним музыкальным фестивалем кавер-групп и ночным кинопоказом. Все желающие смогут увидеть фильмы «Холоп» и «Лед-2».

Также в этот день пройдет праздник и в Железнодорожном районе, в сквере «Дружба». Он начнется в 17:00. Подготовлена большая концертная программа с участием воспитанников детских школ искусств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе рост инфицированных короновирусом увеличится с этими праздниками вовремя пандемии.

Гость||

Вот Казаков молодец. У него с весны: Чума на оба ваши дома.

Гость||

В Пензе рост инфицированных короновирусом увеличится с этими праздниками вовремя пандемии.

Ну сиди дома (хоть до 2го пришествия) тебя на праздник не кто насильно не тащит!

Гость||

Гость писал(a):

не кто насильно не тащит!
Купите букварь тов.НИКТО

Гость||

Господа себе праздник устройте

Гость||

Наконец возвращаются мероприятия!!! Это правильно, чем быстрее нормальная жизнь вернётся, тем лучше. А вирус не опасен для большинства людей

Гость||

Зачем? Может лучше позаботиться о здоровье горожан, чем о развлечениях?

Гость||

Праздники в г.Пенза...это хорошо, но почему режим самоизоляции продлевают из месяца в месяц, как то неувязывается всё это с праздниками в городе...чепуха какая та...на дни голосования тоже будет продлен ркжим самоизоляции..??...

Гость||

Аллё?!!! Эй , рулилы ! Вашу прародину великий и ужасный ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ забыли? Или так засрали-разворовали , что нет ни одного места для праздника?! Позорники ! тьфу на вас ,начиная бочкаревым-кувайцевым до лузгина

Имя: Гость
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