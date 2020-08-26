Пензенцам покажут взятие крепости под Золотаревкой

26.08.2020 | 18:24

В лесной чаще на местах средневековых смертельных битв, людских страданий и радостей, в паре десятков километров от Пензы снова зародится жизнь. 29 августа откроется IX Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».

Археологический памятник представляет из себя город, разрушенный во время монголо-татарского нашествия.

«Такого места сражения, где обнаружены десятки тысяч предметов - начиная с наконечников стрел, заканчивая саблями, копьями, кольчугами, - нет», - сообщил доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Золотаревское городище было центром скопления разноязычных народов и активной международной торговли.

«Мы обнаружили здесь предметы происхождения от Китая до Германии, то есть со всего мира сюда ехали купцы, везли товары, потому что наши места были богаты на различные ценности средневековья. Прежде всего это мех черно-бурой лисицы, за которым ехали со всего мира, он ценился дороже золота», - отметил Геннадий Белорыбкин.

Сам праздник планируют сделать необычным. Можно будет с головой погрузиться в пензенское средневековье и долго не расставаться с мыслями о том, как жили предки много столетий назад.

«Будет фрагмент крепостной стены с воротами. Одни станут защищать, другие реконструкторы - брать эту крепость. В конце всего фестиваля будет битва. Основное - примерно в 14:00. Все площадки будут работать с 10:00, можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов», - рассказал директор Пензенского государственного краеведческого музея Александр Сердцев.

Официальное открытие уникального мероприятия состоится в 12:00 в субботу, 29 августа, недалеко от поселка Золотаревка.