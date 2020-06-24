Пензенские артисты исполнили на набережной песни военных лет

24.06.2020 | 18:36

Пензенские артисты поддержали всероссийскую акцию «Победный марш». У монумента «Слава героям» на набережной Суры настроили свои микрофоны и расчехлили музыкальные инструменты сотрудники Центра культуры и досуга. Открыл творческий марафон муниципальный русский народный оркестр «Пенза» имени Вадима Попова.

Присутствие зрителей на акции не планировалось, трансляция велась в интернете, но некоторые случайные прохожие не смогли остаться в стороне от происходящего.

«Следом у нас начинается акция «Радость Победы», и наши солисты так же будут петь песни военной поры, вспоминая те годы, героев-пензенцев, которые воевали и подарили нам свободу», - рассказал директор ЦКиД г. Пензы Евгений Шилов.

Музыкально-песенную эстафету у «Ростка» приняла концертная бригада «Ласточки Победы». Яна Лукьянова исполнила легендарные «Валенки», которые в 1945-м прозвучали у стен поверженного рейхстага.