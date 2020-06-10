В Пензе «Дизель-Арене» присвоили имя знаменитого хоккеиста

10.06.2020 | 12:42

Ледовому дворцу спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, больше известному пензенцам как спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», присвоено имя знаменитого Александра Кожевникова.

Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

Александр Викторович Кожевников родился 21 сентября 1958 года в Пензе. Профессионально стал заниматься хоккеем c 11 лет. Выпускник Пензенской областной СДЮШОР по хоккею с шайбой.

B чемпионатах СССР Александр Кожевников сыграл 486 матчей и забросил 232 шайбы. Он является единственным воспитанником пензенской школы хоккея, ставшим двукратным олимпийским чемпионом.

Александр Кожевников завершил карьеру игрока после полученной травмы. Некоторое время работал детским тренером в Швейцарии, а в 1995 годy вернулся в Россию. Сейчас он является членом правления Ночной хоккейной лиги.

В 1982 году спортсмен награжден орденом «Знак Почета», в 2011-м - орденом Почета.