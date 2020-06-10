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Культура

В Пензе «Дизель-Арене» присвоили имя знаменитого хоккеиста

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Ледовому дворцу спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, больше известному пензенцам как спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», присвоено имя знаменитого Александра Кожевникова.

Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

Александр Викторович Кожевников родился 21 сентября 1958 года в Пензе. Профессионально стал заниматься хоккеем c 11 лет. Выпускник Пензенской областной СДЮШОР по хоккею с шайбой.

B чемпионатах СССР Александр Кожевников сыграл 486 матчей и забросил 232 шайбы. Он является единственным воспитанником пензенской школы хоккея, ставшим двукратным олимпийским чемпионом.

Александр Кожевников завершил карьеру игрока после полученной травмы. Некоторое время работал детским тренером в Швейцарии, а в 1995 годy вернулся в Россию. Сейчас он является членом правления Ночной хоккейной лиги.

В 1982 году спортсмен награжден орденом «Знак Почета», в 2011-м - орденом Почета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Офигеть прогнулись живого человека ареной приплюснули

Гость||

Человек-арена

Гость||

Гость писал(a):

Офигеть прогнулись живого человека ареной приплюснули
Да про Кожевникова сейчас знают единицы ,зато его дочь отметилась по полной ,депутатством от Едра и съёмками,в том числе и для мужских журналов.)))

Гость||

Маша красивая

Гость||

чё шумим? он САМОГО тренировал

Гость||

Гость писал(a):

Маша красивая
была,сейчас портится уже,возраст

Имя: Гость
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