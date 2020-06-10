В Пензе библиотека готовит онлайн-квест «Я знаю свой район»

10.06.2020 | 18:12

В День России подумать о малой родине предлагает своим читателям центральная городская публичная библиотека. 12 июня на официальном сайте учреждения стартует мегаквест «Я знаю свой район».

«Он рассчитан на возраст с 14 лет. Но дети также могут принять участие в квесте вместе с родителями», - рассказала заведующая читальным залом библиотеки им. В. Г. Белинского Наталья Аляева.

Виртуальное путешествие состоит из тестов, ребусов, игр. Участников нового онлайн-проекта проверят на знание городских улиц, достопримечательностей, памятников и так далее.

На одной из станций пензенцам предстоит ответить на вопросы, связанные с краеведением, на другой придется вспомнить главные архитектурные объекты столицы края.

«Раскрою вам одно из заданий - оно строится на узнавании известных зданий нашего города: как выглядит фасад здания, мы все знаем и видели, а вот узнаете ли вы торец - это еще вопрос», - пояснила Наталья Аляева.

Увлекательная онлайн-игра стартует 12 июня ровно в 9:00. В течение всего дня жители города (и не только), зайдя на сайт библиотеки, смогут выполнить задания. Те, кто доберется до финальной точки, получат сертификат о прохождении квеста.

Сотрудники книгохранилища уверяют, что и после праздника краеведческий проект будет доступен в интернете для всех желающих.