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Культура

В Пензе обсудили интересные туристические маршруты области

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Заманить, зазвать, заинтересовать, завлечь - любые «за-» хороши для того, чтобы увеличить количество туристов, посещающих достопримечательности Пензенской области.

Сурский край богат интересными, а порой и единственными в своем роде, объектами даже в мировом масштабе. А поскольку для большинства российских путешественников в 2020 году заграница оказалась под вопросом, они наверняка сосредоточат свое внимание на отечественных диковинках.

«Они известны далеко за пределами страны. Еще в 1789 году в Никольске был создан музей хрусталя и художественного стекла, в котором собрана уникальная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Лермонтовские «Тарханы», Музей одной картины, галерея имени К. А. Савицкого, Тихвинская ярмарка в селе Радищево, Наровчатский монастырь и его пещеры. И многое другое.

Развитию внутреннего туризма был посвящен круглый стол, состоявшийся на базе одного из пензенских санаториев. Анализ ситуации показал, что в регионе есть 143 маршрута, которые могли бы заинтересовать приезжающих гостей.

Соответствующая информация размещена на сайте областного министерства культуры и туризма.

«Продолжается работа по созданию первого в истории Пензенской области детского путеводителя. Уже подготовлены фотоматериалы, статьи, художественный контент. В июне мы планируем завершить работы по созданию оригинала макета для печати, в июле издание будет отпечатано», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Также создан видеоролик, рассказывающий о различных пензенских достопримечательностях, для распространения по информационным порталам Ростуризма и его партнеров.

Планируется развитие и гастрономических туров в пяти районах области - Башмаковском, Бессоновском, Каменском, Наровчатском и Никольском.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бла - бла -бла- бла.

Гость||

А давайте из дачи Савина турбазу сделаем.

Гость||

У нас любая херня начинается с круглого стола и печатания буклета

Гость||

На Советской площади священники от РПЦ не хотят привести в порядок Стелу героям ВОВ и Труда? Есть памятник революционерам. Вот Вам связь поколений и времён вместе с Православной церковью,подвиг и вера народная.

Гость||

Туризм и пензенские чиновники от туризма - параллельные вселенные

Гость||

Гость писал(a):

параллельные вселенные
Если вопрос денег,по параллельные пересекаются...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Продолжается работа по созданию первого в истории Пензенской области детского путеводителя.
И он, наверняка, будет такой же бездарный и недоделанный, как путеводитель "взрослый", или как ущербная и кулуарная "Пензенская энциклопедия". Лучше раздайте деньги детям, а не чиновникам! Так честнее будет!

Гость||

Леонидовку покажите!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а порой и единственными в своем роде, объектами даже в мировом масштабе
Что, музей Белинского уже отремонтировали?

Гость||

На чем еще не пилили ? Туризм! Какой на хрен здесь туризм? А не все ли равно на чем пилить?

Гость||

Пенза город контрастов .Сначала посетить разрушенные заводы и пионерские лагеря ,а потом провести экскурсию около коттеджей чиновников .

Имя: Гость
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