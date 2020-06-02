В Пензе обсудили интересные туристические маршруты области

02.06.2020 | 19:12

Заманить, зазвать, заинтересовать, завлечь - любые «за-» хороши для того, чтобы увеличить количество туристов, посещающих достопримечательности Пензенской области.

Сурский край богат интересными, а порой и единственными в своем роде, объектами даже в мировом масштабе. А поскольку для большинства российских путешественников в 2020 году заграница оказалась под вопросом, они наверняка сосредоточат свое внимание на отечественных диковинках.

«Они известны далеко за пределами страны. Еще в 1789 году в Никольске был создан музей хрусталя и художественного стекла, в котором собрана уникальная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Лермонтовские «Тарханы», Музей одной картины, галерея имени К. А. Савицкого, Тихвинская ярмарка в селе Радищево, Наровчатский монастырь и его пещеры. И многое другое.

Развитию внутреннего туризма был посвящен круглый стол, состоявшийся на базе одного из пензенских санаториев. Анализ ситуации показал, что в регионе есть 143 маршрута, которые могли бы заинтересовать приезжающих гостей.

Соответствующая информация размещена на сайте областного министерства культуры и туризма.

«Продолжается работа по созданию первого в истории Пензенской области детского путеводителя. Уже подготовлены фотоматериалы, статьи, художественный контент. В июне мы планируем завершить работы по созданию оригинала макета для печати, в июле издание будет отпечатано», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Также создан видеоролик, рассказывающий о различных пензенских достопримечательностях, для распространения по информационным порталам Ростуризма и его партнеров.

Планируется развитие и гастрономических туров в пяти районах области - Башмаковском, Бессоновском, Каменском, Наровчатском и Никольском.