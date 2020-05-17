Поп-рэп-исполнитель Шам представил в Пензе новую песню

17.05.2020 | 18:59

О любви, о жизни - для молодежи. Поп-рэп-исполнитель Шам, его настоящее имя Шамиль Намазбаев, представил новое произведение. Полноценный клип на него артист планирует снимать в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Но только после того, как отступит коронавирус.

«Моя песня называется «Пуф-паф», это песня о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Почему «Пуф-паф»? Это выстрелы изо рта, это выстрелы слов. Просто прослушайте и поймете все», - предложил музыкант.

Шам родом из Пензы, несколько лет назад перебрался в столицу. Земляк не гонится за большим количеством альбомов, главное для молодого человека - качество, чтобы каждая песня была душевной.

«Иногда еду где-нибудь (также в электричке могу ехать) и смотрю на людей, на пары - и этим заряжаюсь. Мне хочется на фоне этого написать какую-то песню. Некоторые песни написаны по моей личной истории, а некоторые взяты как раз из историй других людей», - поделился Шам.

После окончания режима самоизоляции певец планирует организовать фан-встречу, таких уже было немало. Со своими слушателями Шам хочет обсудить новую песню и поговорить о творчестве в общем.