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Культура

Поп-рэп-исполнитель Шам представил в Пензе новую песню

Печать

О любви, о жизни - для молодежи. Поп-рэп-исполнитель Шам, его настоящее имя Шамиль Намазбаев, представил новое произведение. Полноценный клип на него артист планирует снимать в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Но только после того, как отступит коронавирус.

«Моя песня называется «Пуф-паф», это песня о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Почему «Пуф-паф»? Это выстрелы изо рта, это выстрелы слов. Просто прослушайте и поймете все», - предложил музыкант.

Шам родом из Пензы, несколько лет назад перебрался в столицу. Земляк не гонится за большим количеством альбомов, главное для молодого человека - качество, чтобы каждая песня была душевной.

«Иногда еду где-нибудь (также в электричке могу ехать) и смотрю на людей, на пары - и этим заряжаюсь. Мне хочется на фоне этого написать какую-то песню. Некоторые песни написаны по моей личной истории, а некоторые взяты как раз из историй других людей», - поделился Шам.

После окончания режима самоизоляции певец планирует организовать фан-встречу, таких уже было немало. Со своими слушателями Шам хочет обсудить новую песню и поговорить о творчестве в общем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пуф-паф, мдааа

Гость||

Днищще

Гость||

Ещё какое

Гость||

и тут со дна постучали...

Гость||

Вообще-то у нас режим повышенной готовности. Если что. Из каких щелей всякая мразота повыползала? В Великой Буртасии есть министр культуры или уже нет?

Гость||

Гость писал(a):

Из каких щелей всякая мразота повыползала? В Великой Буртасии есть министр культуры или уже нет?
А что для вас НЕмразота и при чем здесь министр культуры?

Гость||

Пробовал найти в его рэпе хоть грамм сути, не получилось. Одна тупая пустота.

Гость||

Вижу, что рэп у пензяков не популярен. Скажите, уважаемые, в чьем исполнении лучше послушать оперу Риголетто несравненного Джузеппе Верди?

Гость||

20.08, мне Муслим Магомаев нравится.

Имя: Гость
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