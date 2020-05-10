Презентацию номера «Пензенского краеведения» провели в онлайне

10.05.2020 | 18:45

Только о войне и людях, которые смогли победить фашизм. Новый номер журнала «Пензенское краеведение» полностью посвящен 75-й годовщине окончания Великой Отечественной. На страницах издания опубликованы заметки, статьи, исследования 24 жителей Сурского края.

«Самый старший автор, кто видел войну, - это Мария Леонидовна Савина, она была ребенком во время войны, все тяготы перенесла. И самый младший - четвероклассник», - пояснил главный редактор журнала «Пензенское краеведение» Владимир Первушкин.

Презентация журнала проходила в онлайн-режиме. Сидя дома, пензенцы слушали, как историки-любители и профессиональные ученые рассказывали о своих работах, в общем анализировали Великую Отечественную.

«Я по счастливой случайности мог ознакомиться с содержанием этого журнала и как постоянный автор и читатель хочу ответственно сказать, что более сильного выпуска я не помню, ни с точки зрения содержания, ни с точки зрения воспитательного потенциала, который в нем заложен», - признался кандидат исторических наук Виктор Кладов.

В «Пензенском краеведении» пять рубрик: «Наука», «Культурное наследие», «Советуем почитать», «Тайны - находки - открытия», «Здравствуйте, я ваш экскурсовод!». Последний раздел имеет важное практическое значение. По словам Владимира Первушкина, учителя, имеющие дело со школьными краеведческими музеями, считают его кладезем для себя.

«Мы можем учеников научить основам экскурсионного дела», - процитировал главный редактор отзывы педагогов.

Очередной номер научно-популярного издания выйдет в свет в конце июня, и на его страницах будут заметки о Великой Отечественной, которые не уместились в «победном» выпуске.