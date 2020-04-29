Культура

Хореографические коллективы Пензы отметили День танца

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Жизнь навсегда разделилась: до объявления режима самоизоляции и во время него. Того, как было раньше, все ждут не дождутся. Но руководители пензенских хореографических коллективов занятия со своими подопечными не прерывают - сидят дома и дают ценные рекомендации дистанционно. Так было и в Международный день танца.

Татьяна Ломака, художественный руководитель студии детского эстрадного танца «РАЖ», общается с юными грациями по интернету.

Не прекращает давать своим воспитанникам уроки в режиме онлайн и худрук театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

«Мы общаемся с детьми, они говорят, что для них этот формат тоже интересен. Я понимаю, что он может быть интересен ненадолго, но на данный момент детям в новинку. Пока мы на позитиве. Самое главное, чтобы это не затянулось надолго», - подчеркнула художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

Международный праздник танца отмечается с 1982 года. 29 апреля - день рождения французского хореографа XVIII века Жан-Жоржа Новерра, который вошел в мировую историю как основатель современного балета.

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