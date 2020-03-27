27.03.2020 | 19:06

Такого профессионального праздника на памяти художественного руководителя пензенского областного театра Сергея Казакова еще не было. Впрочем, как и у всего человечества.

«Шекспир сказал: «Весь мир - театр». Сейчас история такая, главный герой один - коронавирус. Почему? Я пришел к выводу, что есть потеря некая любви, мы за этой гонкой за благополучием и достатком, за какими-то политическими делами забываем про то, что у нас есть душа и что мы обязаны любить», - отметил он.

Так получилось, что именно тему человечности, неравнодушия, любви к ближнему, артисты драматического театра затронули в своей новой постановке «Так и будет». Пьеса была написана Константином Симоновым в последние годы войны. Она должна стать пятидесятой премьерой в этом сезоне. Ее приурочили к 75-летию Победы.

«Действие происходит в московской квартире пропавшего без вести инженера Савельева, куда была вселена семья академика Воронцова, их квартира была разрушена бомбежкой. Когда они уже живут в течение некоторого времени, вдруг появляется хозяин квартиры, он уже стал военным инженером, инженером-полковником, и эти незнакомые люди встречаются друг с другом», - рассказал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов.

Артисты на театральном сленге уже «встали на ноги».

«Режиссер выстраивает им мизансцены: кто куда идет, кто куда выходит, как актеры взаимодействуют друг с другом. Мы застольный период, когда за столом читают пьесу и разбирают, кто есть кто, уже миновали», - пояснил Виталий Соколов.

Затем все актеры, задействованные в постановке, перейдут к репетициям на большой сцене. Она пока свободная.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.