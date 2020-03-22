22.03.2020 | 18:02

Пензенский музей русской армии, несмотря на мировую угрозу вирусной оккупации, крепко держит оборону. В Доме молодежи принимают «в ополчение» не тех, кто боится заразиться, а тех, кто хочет узнать новое о жизни своих героических предков и прикоснуться к оружию Победы.

«У нас в стране и в мире происходят известные события, у нас вирус, но вирус - это не война, а музей военный. Конечно, не проводятся массовые экскурсии, но проводятся одиночные. Музей и клуб продолжают работать в том же ритме. У нас много новых экспонатов», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

В музее выставлены подлинные знаки различия, погоны, украшавшие плечи русских офицеров времен Первой мировой войны, документы.

Член военно-исторического клуба «Аванпост» Савва Острейко вернулся из «Ледового похода». Это была реконструкция продвижения белой армии Колчака по Сибири и окончания Гражданской войны в России. Участники ходили по Бессоновскому району вдесятером.

«Около часов четырех или пяти в полной выкладке (шашка, винтовка, боезапас, вещмешок) мы шли только до привала условного. Переночевали там, у нас были проведены маневры с использованием холостого оружия и боеприпасов, и после этого мы вернулись назад», - описал поход Савва Острейко.

Военно-исторический клуб «Аванпост» начал подготовку к традиционному фестивалю «Марсово поле», который состоится в августе 2020 года.

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