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Культура | В Пензе открылась выставка художника Бориса Ткачева

17.03.2020|18:10
Печать

Работы выпускников Пензенского художественного училища периодически украшают выставочный зал родного учебного заведения. Уже в четвертый раз такой чести удостоился птенец гнезда Константина Аполлоновича Савицкого.

О живописце очень тепло отзываются коллеги по профессиональному цеху.

«Замечательный художник, прекрасный человек», - отметил председатель Тамбовского отделения Союза художников России Владимир Соловьев.

Выпускник Пензенского художественного училища Борис Ткачев является представителем классической школы академического реализма, однако в последнее время живописец решил удивить прежде всего себя. Раньше он увлекался традиционным пейзажем, теперь - портретом и натюрмортом, исполняя их в экзотической манере.

«Хочется что-то сказать, отсюда идет графичность, монохромность цвета или где-то, наоборот, яркие куски. Хочется увидеть в малом, в обыденном что-то такое интересное, что можно перенести на холст», - рассказал он.

Выставка оригинального тамбовского художника будет работать в училище в течение месяца.

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Гость|17.03.2020 19:24|

Почему не выполняют распоряжения Губернатора? Положили на всё?А заразятся?

Имя: Гость
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