17.03.2020 | 17:54

Картинная галерея на три дня превратилась в образовательное заведение. Сотрудники Русского музея из Санкт-Петербурга приехали, чтобы учить местных работников культуры. Тема семинара - «Инновационные формы экскурсионной деятельности».

«Знакомство с музеем начинается еще с того момента, как сегодня готовы вы, как готовы сотрудники музея, чтобы привлечь потенциальных зрителей, чтобы интересно преподать им материал», - подчеркнул врио министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Возглавляет рабочую группу из Северной столицы заведующая отделом Русского музея Марина Красовитова. Она часто ездит по стране и консультирует своих коллег.

«Сейчас преобладает направление диалога со зрителем, то есть зритель - не сторонний наблюдатель, не пассивный слушатель. Зритель должен стать активным», - отметила Марина Красовитова.

Семинар разделен на теоретическую и практическую части.

«Мы сфотографировали в цифровом изображении 20 шедевров из нашей основной экспозиции, отправили их в Санкт-Петербург, в Русский музей. Коллеги внимательно ознакомились с этими работами и подготовили по ним экскурсии. Они проведут эти экскурсии так, как они проводят их у себя в музее. Я думаю, что мы многое из этого почерпнем», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

По истечении трех дней пензенские работники культуры получат удостоверения о повышении квалификации.

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