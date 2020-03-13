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Культура | Пензенский ТЮЗ покажет премьеру «Стойкого оловянного солдатика»

13.03.2020|15:56
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Только в сказке Андерсена стойкий оловянный солдатик не произносит ни единого слова, а вот в спектакле он делится своими переживаниями. Пронзительную историю датского прозаика готовится показать на сцене Пензенский театр юного зрителя. Премьера состоится 15 марта.

Культурное событие все-таки произойдет, пусть и на неделю позже запланированного. Показ задержали из-за аварии: ТЮЗ в первый день весны лишился электричества - напряжения не выдержал кабель под землей. Почти на две недели помещения храма культуры погрузились в темноту.

К театру протянули временную воздушную электролинию, и на сцене оживут игрушки. Все увидят, как они будут страдать, радоваться, искать себя и любовь. Постановщиком нового спектакля стала режиссер из Петербурга Марина Королькова.

«Мне хотелось попробовать какие-то планы монтажа. Есть маленький план кукол, который мы наблюдаем, и это так приятно, что там в этом мелком мире. А потом как будто камера подъезжает, только это в театре, и мы видим лица: что они испытывают, какие у них там боли», - рассказала режиссер-постановщик спектакля Марина Королькова.

Роль главного героя досталась актеру Дмитрию Ширину. А балериной на сцене доверили быть Екатерине Гузеевой.

«Многое в моей роли зависит от пластики, от голоса. Режиссер мне поставила задачу говорить высоко, звонко, каким-то таким механическим голосом, потому что я кукла. Все движения тоже не могут быть расслабленными и импровизированными», - пояснила актриса ТЮЗа.

Сказку рекомендована к просмотру детям в возрасте от 8 лет. В премьерный день ее покажут дважды - в 11:00 и 16:00.

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