09.03.2020 | 15:51

Певица Марта, рожденная 8 марта, выступила 8 марта в большом зале филармонии. В праздничной программе почти все произведения были новыми.

«Это авторские произведения, которые написаны моим крестным Александром Серебряковым. Также песни московских композиторов будут исполнены, песня, которая написана Виктором Венедиктовым (это солист ансамбля «Губерния»), песня очень красивая, нежная», - рассказала певица.

На сцене артистка практически не находилась одна. С ней выступали хореографические коллективы, талантливые родственники.

Были и специально приглашенные гости: ансамбли «Славяне», «Губерния», певец и актер Альберт Ибраев.

Большие концерты Марты Серебряковой в Международный женский день - это уже традиция.

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