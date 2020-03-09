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Культура | На пензенской сцене станцевали артисты из Уфы

09.03.2020|18:33
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Активная хореография была на сцене городского Центра культуры и досуга и пассивная - в зрительном зале. В креслах в основном расположились представители пензенского танцевального сообщества, смотрели, как выплясывают коллеги из Уфы.

Свое мастерство демонстрировал Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова из Башкортостана. Украшение коллектива - уфимские дамы, своей покорностью соблазняющие окружающих мужчин.

«Башкирские девушки отличаются скромностью, тем, что мы сдержанны, но в нас есть и уверенность. Башкирский, на мой взгляд, - один из самых красивых танцев на всей планете Земля», - отметила артистка Рината Ахметова.

Во втором отделении концерта башкирский ансамбль показал танцы народов мира.

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