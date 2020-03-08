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Культура | На юбилей Победы пензенцам покажут военную драму

08.03.2020|14:08
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В Пензе актеры драматического театра начали репетиции спектакля по пьесе Константина Симонова «Так и будет».

Действие происходит в 1944 году. Академик Федор Воронцов, его дочь Оля, потерявшая жениха на фронте, и старшая сестра Александра после бомбардировок Москвы лишились крыши над головой. Их вселили в квартиру инженера-строителя Савельева, который числится пропавшим без вести с начала войны.

Они наладили быт, бережно сохраняя обстановку чужого дома. Однажды утром семью академика ждал сюрприз. Вернулся живой и невредимый хозяин квартиры. Он, уже ставший инженером-полковником, прибыл в столицу по делам службы.

«Этот внезапный визит и стал завязкой необычных событий, случившихся за несколько летних дней», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Постановкой драмы занимается режиссер из Саратова Алексей Зыков. Пензенским зрителям он известен такими спектаклями, как «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Свадьба Кречинского», «Севастопольский вальс».

Премьеру спектакля горожане увидят в первых числах мая.

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Гость|08.03.2020 14:41|

Герой Куликовской битвы когда будет чествован?

Гость|08.03.2020 16:20|

А Казакову там роль дали?

Имя: Гость
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