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Культура | Дети войны подготовили выставку собственных работ к 75-летию Победы

08.03.2020|13:05
Печать

Цветы, вазы, панно, куклы - каких только работ не представлено! Все они выполнены в разных стилях, технике, хотя большинству мастериц уже за 80. Выставку в музее народного творчества организовали участницы проекта «Дети войны». Посвятили экспозицию 75-летию Победы. Но рисовали в основном мир, любовь и счастье.

«Сейчас дети ходят в кружки, они там лепят, красят, что-то делают. И вот на старости лет, когда нам уже исполнилось 75-80 лет с хвостиком, мы решили тоже заниматься таким делом. Восполнить то, чего нас лишила война», - рассказала участница проекта «Дети войны» Галина Архангельская.

«Это позитивный пример того, как люди, которым 80+, могут делать замечательные, хорошие дела, придумывать свои идеи, находить какие-то ресурсы», - подчеркнула куратор проекта «Дети войны» Ольга Лещенко.

Один из клубов, который посещают «Дети войны», называется «Возрождение». Он располагается в парке имени Белинского.

«У нас приглашают мастеров плетения из бересты, поделки из глины, поделки из лент - в общем всякие. И мы получаем такое удовольствие! Во-первых, моторика работает, что для нас немаловажно, а во-вторых - позитив», - оценила занятия в клубе участница проекта «Дети войны» Татьяна Перфилова.

Пожилые женщины решили творчески подойти к торжественному открытию выставки - специально к нему поставили театрализованные музыкальные номера.

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Гость|08.03.2020 15:19|

Этой Лещенко сидеть бы и не возникать. СВсю жизнь жила на халяву за счет так называемого "фонда мира". Чего защищаляли, сама не знает, но пользовалась.

И теперь пристроилась к халяве.

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