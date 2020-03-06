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Культура | В Пензе устроили фестиваль национальных культур

06.03.2020|18:57
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Участников фестиваля национальных культур в молодежном центре «Юность» собралось много, и все подготовили разные творческие номера. Призовых мест не было ни у кого, ведь девиз мероприятия - «Мы вместе!».

Его задача - воспитание у молодежи толерантного отношения к традициям разных национальностей. Заявки подали студенты средних специальных учебных заведений, ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Одними из самых юных участников фестиваля стали вокалистки фольклорного ансамбля «Сударушка» гимназии «Сан».

«Русская народная песня мне нравится тем, что когда их поешь, будто возвращаешься в прошлые времена. Весело танцевать под них, движения задорные», - отметила участница фестиваля Валерия Дембицкая.

Во время фестиваля дружба между молодежью разных национальностей еще больше окрепла благодаря совместным танцевальным мастер-классам.

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Гость|06.03.2020 19:24|

А цыган с Чемодановки не приглашали? Там есть и осёдлые,не все кочевники. Могут обвинить в не толерантном отношении...

Гость|06.03.2020 19:35|

Борьба с короновирусом в активной стадии.

Гость|06.03.2020 22:59|

А что про другие ансамбли не пишите? В Пензенской области живут много национальностей.

Гость|07.03.2020 01:44|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
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