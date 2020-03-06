Участников фестиваля национальных культур в молодежном центре «Юность» собралось много, и все подготовили разные творческие номера. Призовых мест не было ни у кого, ведь девиз мероприятия - «Мы вместе!».
Его задача - воспитание у молодежи толерантного отношения к традициям разных национальностей. Заявки подали студенты средних специальных учебных заведений, ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.
Одними из самых юных участников фестиваля стали вокалистки фольклорного ансамбля «Сударушка» гимназии «Сан».
«Русская народная песня мне нравится тем, что когда их поешь, будто возвращаешься в прошлые времена. Весело танцевать под них, движения задорные», - отметила участница фестиваля Валерия Дембицкая.
Во время фестиваля дружба между молодежью разных национальностей еще больше окрепла благодаря совместным танцевальным мастер-классам.
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