06.03.2020 | 18:57

Участников фестиваля национальных культур в молодежном центре «Юность» собралось много, и все подготовили разные творческие номера. Призовых мест не было ни у кого, ведь девиз мероприятия - «Мы вместе!».

Его задача - воспитание у молодежи толерантного отношения к традициям разных национальностей. Заявки подали студенты средних специальных учебных заведений, ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Одними из самых юных участников фестиваля стали вокалистки фольклорного ансамбля «Сударушка» гимназии «Сан».

«Русская народная песня мне нравится тем, что когда их поешь, будто возвращаешься в прошлые времена. Весело танцевать под них, движения задорные», - отметила участница фестиваля Валерия Дембицкая.

Во время фестиваля дружба между молодежью разных национальностей еще больше окрепла благодаря совместным танцевальным мастер-классам.

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