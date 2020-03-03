03.03.2020 | 16:01

Артисты театра «Кукольный дом» приготовили для пензенского зрителя очередную премьеру - спектакль «Игра магии» по мотивам сказки Карло Гоцци «Король-олень», написанной итальянским драматургом в XVIII веке.

«Фэнтези, которое писал Гоцци, наверное, придумал первый он. Берет за основу сказочный сюжет и замешивает на человеческих страстях», - отметил художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Мистическая, таинственная, немного мрачная и пугающая история с атмосферой, действом и смыслом. Есть все - любовь и предательство, добро и зло, надежда и обреченность.

Одного из главных героев в постановке «Короля-оленя» играет молодой актер Роман Петров.

«Создавать роль было очень интересно, потому что она необычна, в ней надо было найти качества, которые присущи королю, то есть не совсем мне как Роме, а как королю. В этом театре такая огромная роль во взрослом спектакле у меня в первый раз», - рассказал актер театра «Кукольный дом».

Постановка длится один час. Для театров кукол такая продолжительность - практически рекорд. Репетиции шли в течение трех месяцев, а работа над декорациями и реквизитом началась еще в июне 2019 года.

Премьера спектакля «Игра магии» состоится 5 марта в 18:30. Рекомендуемый возраст зрителей - 12+.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.