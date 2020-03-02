02.03.2020 | 17:35

В историческом здании Лермонтовской библиотеки впервые в истории издания велась прямая трансляция презентации очередного номера литературного журнала «Сура». На сайте культура.рф вся страна могла в режиме реального времени наблюдать за ее ходом.

«Сегодня у нашего журнала авторы, которые живут примерно в 50 регионах России и еще многих стран. Я думаю, что в результате этого мы приобретем новых интересных авторов», - отметил главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

Несмотря на многообразие материалов, представленных в первом номере «Суры» текущего года, основной темой является предстоящий юбилей Великой Победы.

«Статьи и художественные произведения, рассказы, повести, стихи о той войне. Мне кажется, это очень важная работа», - пояснил Борис Шигин.

На презентации были награждены лауреаты премии журнала «Сура» за 2019 год.

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