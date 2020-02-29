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Культура | Пензенских меломанов приглашают на виртуальный концерт в библиотеку

29.02.2020|12:10
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В воскресенье, 1 марта, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а) пройдет виртуальный концерт, представленный в рамках совместного обменного проекта Московской филармонией.

Концерт записан на международном фестивале в Вербье (Швейцария). В исполнении Оркестра фестиваля Вербье под руководством дирижера Шарля Дютуа прозвучат произведения П. И. Чайковского, Р. Шумана, И. Брамса.

Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, в концерте примет участие лауреат международных конкурсов и премий аргентинская пианистка Марта Аргерих.

Видеотрансляция начнется в 14:00. На виртуальный концерт приглашаются все желающие.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость|29.02.2020 12:19|

Виртуальный концерт.... А реальное что-то есть в буртасии? или все виртуальное только

Гость|29.02.2020 12:32|

Я виртуально поприсутствую, в очках VR

Гость|29.02.2020 12:35|

А я сегодня виртуально чуть не забеременела

Гость|29.02.2020 12:43|

Гость писал(a):

Виртуальный концерт.... А реальное что-то есть в буртасии? или все виртуальное только
А там завывания призрачного гонщика под гармонь.)))))

Имя: Гость
Комментарий:

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