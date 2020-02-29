29.02.2020 | 12:10

В воскресенье, 1 марта, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а) пройдет виртуальный концерт, представленный в рамках совместного обменного проекта Московской филармонией.

Концерт записан на международном фестивале в Вербье (Швейцария). В исполнении Оркестра фестиваля Вербье под руководством дирижера Шарля Дютуа прозвучат произведения П. И. Чайковского, Р. Шумана, И. Брамса.

Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, в концерте примет участие лауреат международных конкурсов и премий аргентинская пианистка Марта Аргерих.

Видеотрансляция начнется в 14:00. На виртуальный концерт приглашаются все желающие.

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