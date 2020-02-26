26.02.2020 | 17:22

Лидия и Петр Панины оказались на балу впервые. До этого побывать на подобном костюмированном вечере у супругов не было возможности.

«Вообще, все жилки трясутся, я рада без памяти», - призналась Лидия.

«Вот модное слово - ностальгия. О прошлом и позапрошлом веках, в которых мы не были, но о которых много читаем, знаем и смотрим», - отметил Петр.

VI Сретенский бал, организованный по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, собрал в драматическом театре воспитанников духовной семинарии, курсантов артинститута, студентов колледжей. Для них покружиться в ритме полонеза и вальса - не просто развлечение.

«Почувствовать себя принцессой, надеть красивое платье. Очень мало мероприятий, где можно таким образом проявить себя», - рассказала студентка Пензенского базового медицинского колледжа Татьяна Анкудинова.

«Мне нравится сама атмосфера этого вечера - атмосфера балов XVIII-XIX века. Это все очень завораживает», - сообщила студентка Пензенского базового медицинского колледжа Ксения Алькова.

«Наша задача - приобщить студентов к богатейшей культуре, в том числе и к культуре бала, которая досталась нам от наших предков», - пояснил первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

«Мы видим красиво одетых девушек, молодых людей, у которых совершенно другое настроение. Наверное, это сохранение тех традиций, которые были ранее, но и, возможно, общение», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Год от года участников Сретенского бала становится все больше и больше. В этот раз к ним присоединились студенты Пензенского госуниверситета.

Репетиции танцев проходили с начала февраля от двух до пяти раз в неделю.

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