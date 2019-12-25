25.12.2019 | 16:15

Представительницы школы восточного танца «Исида» показали зрителям новогодний концерт. Восток - дело тонкое, об этом точно знают пензенские женщины. Поэтому и постарались как следует.

Программа называлась «В гостях у Исиды». В ней участвовали и зрелые артистки, и начинающие.

«Очень красочные, колоритные номера, эффектные. Здесь очень много хореографии, много классики, много вложено групповых перестроений - все, чтобы поднять настроение зрителям», - отметила руководитель школы восточного танца «Исида» Инесса Купчинина.

Помимо воспитанниц «Исиды», в концерте приняли участие представительницы других творческих коллективов.