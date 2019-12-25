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Культура | В Пензе школа восточного танца устроила новогодний концерт

25.12.2019|16:15
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Представительницы школы восточного танца «Исида» показали зрителям новогодний концерт. Восток - дело тонкое, об этом точно знают пензенские женщины. Поэтому и постарались как следует.

Программа называлась «В гостях у Исиды». В ней участвовали и зрелые артистки, и начинающие.

«Очень красочные, колоритные номера, эффектные. Здесь очень много хореографии, много классики, много вложено групповых перестроений - все, чтобы поднять настроение зрителям», - отметила руководитель школы восточного танца «Исида» Инесса Купчинина.

Помимо воспитанниц «Исиды», в концерте приняли участие представительницы других творческих коллективов.

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Гость|25.12.2019 19:04|

penzainform.ru писал(a):

Представительницы школы восточного танца «Исида» показали зрителям новогодний концерт. Восток - дело тонкое, об этом точно знают пензенские женщины.
Почему не говорите,ГДЕ он проходил?Я вообще сначала подумал,что на втором фото Серёжка Домнин,кличка Серафим.Завтра Андрей,просто Андрей Серафима зачаровывать будет.Крестный ход вокруг Будды не желаете провести?Вам же на всё пох.Только одного не пойму,ЗА ЧТО СУДИЛИ ПУСЕК?

Гость|25.12.2019 19:10|

Гость писал(a):

ЗА ЧТО СУДИЛИ ПУСЕК?
За то,что они женщины. Здесь гомосексуальная любовь.

Имя: Гость
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