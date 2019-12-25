Представительницы школы восточного танца «Исида» показали зрителям новогодний концерт. Восток - дело тонкое, об этом точно знают пензенские женщины. Поэтому и постарались как следует.
Программа называлась «В гостях у Исиды». В ней участвовали и зрелые артистки, и начинающие.
«Очень красочные, колоритные номера, эффектные. Здесь очень много хореографии, много классики, много вложено групповых перестроений - все, чтобы поднять настроение зрителям», - отметила руководитель школы восточного танца «Исида» Инесса Купчинина.
Помимо воспитанниц «Исиды», в концерте приняли участие представительницы других творческих коллективов.
penzainform.ru писал(a):Почему не говорите,ГДЕ он проходил?Я вообще сначала подумал,что на втором фото Серёжка Домнин,кличка Серафим.Завтра Андрей,просто Андрей Серафима зачаровывать будет.Крестный ход вокруг Будды не желаете провести?Вам же на всё пох.Только одного не пойму,ЗА ЧТО СУДИЛИ ПУСЕК?