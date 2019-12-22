22.12.2019 | 13:47

«Маугли по-каменски» представили на суд зрителей артисты театральной студии «Вишневый сад». От сказки Киплинга остались лишь имена героев и немного их характеры. Причем это не животные, а люди. Маугли - ребенок из благополучной семьи, вырвавшийся на окраину города познавать жизнь.

«У него задаток вот такой отреченности, как в сказке Киплинга, абсолютно. Но это уже немножко другой персонаж, который адаптирован под нынешнюю инфраструктуру, под город, немножко измененный под современный лад», - сформулировал свое понимание исполнитель роли Маугли Никита Болтнев.

В постановке задействованы 45 детей и несколько взрослых. Режиссер специально пригласила участвовать в ней известных людей города, чтобы завершить спектаклем Год театра и дать старт предстоящему зимнему празднику. Исполнитель роли Акелы Игорь Саранцев работает в администрации Каменки.

«Конечно, это волнительно, впервые в жизни выхожу. Но, как говорится, надо делать всегда какой-то вызов. В одном себя попробуешь, в другом... Движение - это жизнь», - отметил он.

Кстати, выбор на «Маугли» пал неслучайно.

«Потому что тема семьи затронута. А все-таки Новый год - это семейный праздник и дети, семья, родители... Всегда конфликт существовал отцов и детей. Тема такая - и злободневная, и вечная», - подчеркнула режиссер театральной студии «Вишневый сад» Мария Зверева.

Премьерный показ спектакля был благотворительным. Часть денег решено направить на поддержку детей из малообеспеченных семей. Им преподнесут сладкие подарки к Новому году.