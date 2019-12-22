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Культура | Пензенские студенты приняли участие в XIII фестивале аэробики

22.12.2019|12:19
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Декабрьский фестиваль аэробики стал тринадцатым по счету. Не суеверными оказались около двухсот студентов Пензенского государственного университета. Они решили принять участие в традиционном предновогоднем мероприятии вуза. Коллектив под названием Futuristic уже третий раз выходил на площадку. Пока одержать победу девчонкам не удавалось. Но они выразили уверенность, что имели все шансы занять первое место.

«Занимаемся мы достаточно давно, кто-то пять лет, кто-то тринадцать лет. Мы занимались в разных направлениях: кто-то в эстраде, кто-то в хип-хопе, кто-то в дэнсхолл, например», - рассказала студентка ПГУ Камила Шаипова.

Перед началом конкурсной программы в ФОКе «Звезда» состоялись показательные выступления школьных групп, своеобразный мастер-класс для новичков. Ведь студенты не профессионалы, а любители. В рамках соревнований были представлены чир спорт, хип-хоп, танцевальная и классическая аэробика.

«Здесь они реализуют себя в творческом направлении, в умении танцевать, слушать музыку, и то, чему научились в течение первого семестра. Категории судей - у нас три не то что представителя, а три президента федерации аэробики. Поэтому уровень проведения соревнования достаточно высокий», - сообщил зав. кафедрой физического воспитания ПГУ Андрей Рогов.

Все участники фестиваля получили новогодние подарки, которые должны хоть немного подсластить студентам жизнь перед началом сессии.

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