21.12.2019 | 17:05

В пензенском драматическом театре стартовал марафон новогодних представлений. В фойе собрались сотни детей и взрослых.

«Елка - это праздник, это атмосфера сказки. Некоторые, конечно, уже повзрослели, а малыши очень ждут и Деда Мороза, и Снегурочку, и того, что будет в Новый год под елкой», - рассказала многодетная мама Оксана Шигаева.

«Я люблю Новый год за то, что всегда приходит Дед Мороз. Когда просыпаешься 1 января, то всегда под елкой лежат подарки», - отметил Адам Шигаев.

«Я принцесса, придумала костюм сама, у меня настроение просто супер!» - добавила Даша Юркалова.

«Я пират!»- заявил Максим Юркалов.

Праздничные новогодние хороводы любят не только ребята, но и взрослые. Они в это время мысленно возвращаются в детство.

«Всегда на елке нам дарили кулек, в котором были «дунькина радость», помадка. Шоколадных, конечно, очень мало было конфет, но кулечки были сделаны своими руками, и мы очень были этому рады», - пояснила жительница г. Сердобска Зинаида Артемова.

После хоровода вокруг новогодней елки юных участников представления пригласили на премьеру спектакля «Снежная королева». Поучительная и увлекательная история о любви и дружбе, верности и смелости, написанная Гансом Христианом Андерсеном ровно 165 лет назад, популярна во всем мире.

Завершится новогодний марафон в драматическом театре 12 января.