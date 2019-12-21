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Культура | В пензенском драмтеатре показали первое новогоднее представление

21.12.2019|17:05
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В пензенском драматическом театре стартовал марафон новогодних представлений. В фойе собрались сотни детей и взрослых.

«Елка - это праздник, это атмосфера сказки. Некоторые, конечно, уже повзрослели, а малыши очень ждут и Деда Мороза, и Снегурочку, и того, что будет в Новый год под елкой», - рассказала многодетная мама Оксана Шигаева.

«Я люблю Новый год за то, что всегда приходит Дед Мороз. Когда просыпаешься 1 января, то всегда под елкой лежат подарки», - отметил Адам Шигаев.

«Я принцесса, придумала костюм сама, у меня настроение просто супер!» - добавила Даша Юркалова.

«Я пират!»- заявил Максим Юркалов.

Праздничные новогодние хороводы любят не только ребята, но и взрослые. Они в это время мысленно возвращаются в детство.

«Всегда на елке нам дарили кулек, в котором были «дунькина радость», помадка. Шоколадных, конечно, очень мало было конфет, но кулечки были сделаны своими руками, и мы очень были этому рады», - пояснила жительница г. Сердобска Зинаида Артемова.

После хоровода вокруг новогодней елки юных участников представления пригласили на премьеру спектакля «Снежная королева». Поучительная и увлекательная история о любви и дружбе, верности и смелости, написанная Гансом Христианом Андерсеном ровно 165 лет назад, популярна во всем мире.

Завершится новогодний марафон в драматическом театре 12 января.

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Гость|21.12.2019 19:04|

Кто знает,почему нет попов на новогодних ёлках???

Гость|21.12.2019 19:05|

Бакунина перекрывали?Нет?А да,пупков не было.

Гость|21.12.2019 19:07|

penzainform.ru писал(a):

пригласили на премьеру спектакля «Снежная королева».
Премьера данного спектакля состоялась 21 декабря 2012. С декабря 2010 на Новый Год в драмтеатре шли только премьеры, но в нынешнем решили показать хорошо забытую вещь

Гость|21.12.2019 19:10|

Гость писал(a):

Кто знает,почему нет попов на новогодних ёлках???
Скоро будут

Имя: Гость
Комментарий:

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