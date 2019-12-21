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Культура | Ансамбль «Сурские ритмы» порадовал пензенцев концертом

21.12.2019|17:40
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У «Сурских ритмов» есть свой, в прямом и переносном смысле, профессор - Олег Тараканов. Олег Вячеславович - доктор технических наук, декан факультета университета архитектуры и строительства и один из основных исполнителей в этом хореографическом коллективе.

Он протанцевал в ансамбле более 15 лет, когда тот был визитной карточкой региона. Затем после перестройки все пришло в упадок, и вот в Пензе вновь пытаются возродить былые традиции.

«Второй отчетный концерт, первый был посвящен 80-летию Ольги Васильевны Ерохиной. Сегодня это традиционный отчетный концерт, он связан с Новым годом, с проектом, который мы готовили весь год», - рассказал исполнитель современных бальных танцев коллектива «Сурские ритмы» Олег Тараканов.

Основательница коллектива заслуженный работник культуры Ольга Ерохина наблюдала за происходящим из зала.

«Профессора, доктора, военные высших степеней, то есть дети, которые достигли чего-то. Они танцевали очень много лет», - отметила она.

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