17.12.2019 | 16:52

Популярная сказка «Щелкунчик» в исполнении артистов коллектива «Корона русского балета» собрала поклонников разного возраста. Особенно много оказалось в фойе драматического театра юных зрителей. В ожидании чуда они проходили в зал.

«Новый год - такая тематика: любовь, елка, подарки. Все это особенно актуально в декабре. Очень много народу на это идет», - отметила ведущая артистка балета Анна Кашина.

Спектакль по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана на музыку П. И. Чайковского понятен даже зрителю, который пришел на балет впервые. В постановке задействованы и юные пензенские артисты - воспитанники хореографических студий. Для них это и волнующе, и почетно.

«Буду танцевать танец мышей, будем пугать девочку Машу, и я буду танцевать русский танец», - рассказала воспитанница балетной студии Ульяна Обухова.

Со своей задачей маленькие пензенские звездочки справились. Возможно, кто-то из них в будущем станет солистом «Короны русского балета».