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Культура | Пензенцы увидели «Щелкунчика» в интерпретации Ильи Авербуха

16.12.2019|17:14
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Новогоднее чудо объединило тысячи пензенцев. «Щелкунчик» в интерпретации Ильи Авербуха притягивает и взрослых, и детей, которые знают рождественскую сказку наизусть.

«Там есть Мышиный король, он в детстве заколдовал принца в Щелкунчика. Мыши злые, а все остальные добрые, я так считаю», - призналась зрительница Евгения Мартыненко.

«Очень любим фигурное катание, я с детства очень люблю. Начиналось все с Ирины Родниной. Это праздник, это представление. Все пришли посмотреть, получить положительные эмоции», - рассказала зрительница Надежда Волкова.

Шоу действительно завораживает. Сказочные костюмы, созданные во Франции, внушительные декорации, игра света и музыка Чайковского.

Однако гвоздем программы все же являются выступления олимпийских чемпионов. Роль Мари и Щелкунчика исполнили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. А Мышиного короля и крестного главной героини Дроссельмайера сыграл Алексей Ягудин.

«Щелкунчику» Авербуха уже два года. В постановке массовых сцен ледового спектакля участвовала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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