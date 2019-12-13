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Культура | В Пензе торжественно отметили официальное закрытие Года театра

13.12.2019|17:51
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Ярким и запоминающимся стал для зрителей и актеров уходящий год. Студенческий коллектив «Кириллица», удостоенный звания народного и вошедший в число лучших в Поволжье, 2019-й не забудет никогда.

«Такой калейдоскоп событий, который сегодня заканчивается, и легкая нотка грусти. Мы надеемся, что следующий год принесет нам еще больше событий и впечатлений», - рассказал художественный руководитель театра Константин Бутин.

Для актеров и руководства областного драматического, на сцене которого и состоялась официальная церемония закрытия Года театра в России, 2019-й также стал знаковым. Им пришлось выступать не только на родных подмостках, но и далеко за их пределами.

«Фестивали, поездки за рубеж - короче говоря, это был насыщенный год. Он заканчивается, но не заканчивается театральная жизнь. Она продолжается, потому что театр вечен», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

По случаю официального закрытия Года театра те, кто занимался постановками спектаклей, играл на сцене, организовывал фестивали и гастроли, получили почетные грамоты и благодарности.

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