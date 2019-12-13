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Культура | Концерт Татьяны Стаильской в филармонии прошел с аншлагом

13.12.2019|18:32
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Прямо из зрительного зала приветствовала всех любителей своего творчества Татьяна Стаильская. На ее концерте в областной филармонии был аншлаг.

«Сегодня у нас уникальная, замечательная возможность в одном концерте увидеть и услышать весь многогранный талант солистки. Татьяна - уникальный, добрый, светлый человек, необыкновенно талантливый», - рассказала министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.

Татьяна Стаильская в музыкальную школу не ходила, но легко поступила в училище на отделение «Хоровое народное пение». Теперь она сама преподает, прививает любовь к песне юному поколению пензенцев. Татьяна является руководителем детского фольклорного ансамбля «Веснушка» - многократного лауреата различных творческих конкурсов.

В концерте приняли участие друзья Стаильской - известные пензенские артисты, отдельно и вместе с главной героиней вечера. А легендарную песню «Восемнадцать лет» певица исполнила вместе с юной зареченкой Соней Борзовой.

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