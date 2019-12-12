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Культура | Танцевально-спортивный клуб «Янтарь» отметил 40-летие

12.12.2019|18:44
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Владимир Баландин освоил вальс, румбу и пасодобль 45 лет назад, а потом вместе с супругой Аллой объединил пензенцев, желавших научиться всевозможным па. И вот танцевально-спортивный клуб «Янтарь» отметил свое 40-летие.

В 1979 году Баландин работал инженером в вузе, но регулярно вместе с Аллой участвовал в концертах, которые там проходили.

«Мы выступали на сцене политехнического института, и это дало основание людям, которые занимаются художественной самодеятельностью, подтянуть нас туда и сказать: ребята, пожалуйста, возглавьте это направление», - рассказал он.

Как все началось, так и продолжается до сих пор.

На юбилейный вечер собрались сотни гостей. Большая часть их когда-либо занималась в «Янтаре».

Светлана Кревская не могла не прийти на вечер: ее увлечению танцами как раз 40 лет. Она присутствовала на встрече, когда рождался клуб.

«Это было 12 декабря 1979 года в актовом зал пятого корпуса. Мы пришли на самое первое оргсобрание», - отметила пензячка.

Сергей Солнцев и Елена Петрунина первыми в области добились небывалых высот, став мастерами спорта международного класса. Начинали они как участники «Янтаря», а теперь работают тренерами.

«Можно сказать, что нам «Янтарь» подарил очень интересную, веселую жизнь - творческую, спортивную, танцевальную, конкурсную. Еще и профессию», - констатировал Сергей Солнцев.

Основателей клуба в юбилейный вечер одарили грамотами и букетами.

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