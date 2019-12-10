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Культура | В Пензе состоялся фестиваль танца «1000 и 1 ночь»

10.12.2019|18:47
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«1000 и 1 ночь» в один день, точнее вечер, - это традиционный фестиваль танца. Он проводится ежегодно, в 2019-м состоялся уже в 12-й раз.

Открыло ночной марафон световое шоу «Солтис». Далее одна за другой демонстрировали успехи своих воспитанников пензенские школы студии и театры танца, в основном восточного. Театр «Роксолана» - инициатор этого «праздника живота».

Танцевальные номера чередовались с вокальными. В шоу приняли участие друзья организаторов фестиваля, были в программе и выступления артистов из соседних регионов и даже из-за рубежа - на сцену вышел гость из Конго.

Увидеть «1000 и 1 ночь» в полном объеме можно будет на 11 канале.

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Гость|10.12.2019 19:16|

penzainform.ru писал(a):

Увидеть «1 000 и 1 ночь»
Девок тысяча и одна Ночь на нижнем фото?

Имя: Гость
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