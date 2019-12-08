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Культура | VII фестиваль патриотической песни «Варяг» собрал около ста участников

08.12.2019|15:57
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В Пензенском колледже искусств в седьмой раз провели областной фестиваль патриотической песни «Варяг». В творческом мероприятии приняли участие около ста человек в возрасте от 15 до 25 лет.

«Хотелось бы пожелать, чтобы гораздо больше было заявок, потому что этот конкурс действительно достоин того, он проходит в рамках Дня Героев Отечества. Наша цель - чтобы молодежь, как и старшее поколение, испытывали чувство патриотизма, которое могли бы передать в своем творчестве», - отметила зам. директора Пензенского колледжа искусств Людмила Самойлина.

Было представлено пять номинаций. Это литературно-музыкальная композиция, авторская песня, академический, эстрадный и народный вокал.

Три девушки и один юноша объединились в фольклорный ансамбль специально для участия в конкурсе. Студенты четвертого курса долго не могли придумать имя новому коллективу.

«Решили, что мы все-таки живем уже четыре года вместе, учимся, дружим. И мы назвали его, как в сказке: «Жили-были», - рассказала участница ансамбля Дарья Ключникова.

Исходя из количества участников и оценив творческий потенциал артистов, организаторы «Варяга» задумались над тем, чтобы сделать фестиваль межрегиональным.

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Гость|08.12.2019 16:16|

penzainform.ru писал(a):

Наша цель - чтобы молодежь, как и старшее поколение, испытывали чувство патриотизма, которое могли бы передать в своем творчестве»
А пару дней назад вешали мемориальную доску контрику,воевавшему против Советской власти.

Непонятно,на каких примерах воспитывают патриотизм?

Где сытнее кормят?

Гость|08.12.2019 16:30|

Гражданина Брылева,подданного британской королевы,вешающего нам о патриотизме на РТР или дочек Железняка,депутата Госдумы,тоже учащего нас родину любить и тоже из Швейцарии и Великобритании,да и многих депутатов и высших чиновников,имеющих двойное гражданство,не пригласили...в патриотическую песню о родине...

России или может Британии,или Израиля?

А также Испания, Италия.

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