08.12.2019 | 15:57

В Пензенском колледже искусств в седьмой раз провели областной фестиваль патриотической песни «Варяг». В творческом мероприятии приняли участие около ста человек в возрасте от 15 до 25 лет.

«Хотелось бы пожелать, чтобы гораздо больше было заявок, потому что этот конкурс действительно достоин того, он проходит в рамках Дня Героев Отечества. Наша цель - чтобы молодежь, как и старшее поколение, испытывали чувство патриотизма, которое могли бы передать в своем творчестве», - отметила зам. директора Пензенского колледжа искусств Людмила Самойлина.

Было представлено пять номинаций. Это литературно-музыкальная композиция, авторская песня, академический, эстрадный и народный вокал.

Три девушки и один юноша объединились в фольклорный ансамбль специально для участия в конкурсе. Студенты четвертого курса долго не могли придумать имя новому коллективу.

«Решили, что мы все-таки живем уже четыре года вместе, учимся, дружим. И мы назвали его, как в сказке: «Жили-были», - рассказала участница ансамбля Дарья Ключникова.

Исходя из количества участников и оценив творческий потенциал артистов, организаторы «Варяга» задумались над тем, чтобы сделать фестиваль межрегиональным.