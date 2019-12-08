08.12.2019 | 15:19

Малая сцена превратилась в чердак, в приют для лиц без определенного места жительства. Именно туда зрителей переносит премьерный спектакль «Одиноким предоставляется... крыша» по пьесе Ирины Якубовской и Андрея Пархоменко. Произведение стало победителем международного конкурса «Детство. Отрочество. Юность», который был организован Национальной ассоциацией драматургов России и Пензенским драматическим театром.

«Пьеса очень хорошая, писалась специально для актеров. Один из авторов пьесы - актриса, она понимает, о чем идет речь. Именно пробел как раз в этом подрастающем поколении», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Режиссер спектакля Марина Королькова родом из Сурского края, она студентка-дипломница российского государственного института сценического искусства в Санкт-Петербурге. Жанр постановки автор определила как «детектив с элементами чуда».

«Я хотела сказать о том, что нужно любить ближнего своего и проявлять любовь ко всем слоям общества, особенно к бомжам, ко всем неимущим. Потому что эти люди берут на себя, наверное, самый большой удар нашего мира», - сформулировала свою позицию Марина Королькова.

В спектакле заняты всего четыре человека.

Кстати, если постановка будет иметь успех у зрителя, в чем в принципе сомнений у создателей нет, ее обещали перенести на большую сцену.