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Культура | В Пензенском драматическом театре поставили детектив с элементами чуда

08.12.2019|15:19
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Малая сцена превратилась в чердак, в приют для лиц без определенного места жительства. Именно туда зрителей переносит премьерный спектакль «Одиноким предоставляется... крыша» по пьесе Ирины Якубовской и Андрея Пархоменко. Произведение стало победителем международного конкурса «Детство. Отрочество. Юность», который был организован Национальной ассоциацией драматургов России и Пензенским драматическим театром.

«Пьеса очень хорошая, писалась специально для актеров. Один из авторов пьесы - актриса, она понимает, о чем идет речь. Именно пробел как раз в этом подрастающем поколении», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Режиссер спектакля Марина Королькова родом из Сурского края, она студентка-дипломница российского государственного института сценического искусства в Санкт-Петербурге. Жанр постановки автор определила как «детектив с элементами чуда».

«Я хотела сказать о том, что нужно любить ближнего своего и проявлять любовь ко всем слоям общества, особенно к бомжам, ко всем неимущим. Потому что эти люди берут на себя, наверное, самый большой удар нашего мира», - сформулировала свою позицию Марина Королькова.

В спектакле заняты всего четыре человека.

Кстати, если постановка будет иметь успех у зрителя, в чем в принципе сомнений у создателей нет, ее обещали перенести на большую сцену.

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Гость|08.12.2019 17:13|

Детектив с элементами чуда будет как Стрючкову дадут условно, например и освободят в связи с амнистией. Или как признают цирк полностью достроенным, но подлежащем сносу по объективным причинам...

Гость|08.12.2019 17:17|

penzainform.ru писал(a):

проявлять любовь ко всем слоям общества, особенно к бомжам, ко всем неимущим. Потому что эти люди берут на себя, наверное, самый большой удар нашего мира
Ниправда... самый большой удар у нас приходится на силовиков-чиновников и бизнесменов-приватизаторов. Им тяжелее всего и они больше всех нуждаются в уровне жизни высшего качества. А бомжи что, у них практически беззаботная жизнь...

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