08.12.2019 | 11:21

В ход пошли пуговицы со старых пододеяльников и кофт. Бросовый материал в своих поделках активно используют рукодельницы клуба «Доброе сердце». Из пластиковых застежек на очередном занятии они делали картины.

От работы двойная польза, уверены мастерицы. Создают подарки для знакомых и одновременно тренируют мелкую моторику, а значит память.

«Жили-жили, начинаем кое-что забывать... А чтобы не забывать, начинаем заниматься рукоделием. И вот они - все наши мысли, все наши дела», - рассказала и показала участница клуба Лариса Аннина.

Клуб существует около пяти лет при комплексном центре социальной помощи Ленинского района Пензы. 15 участниц вышивают лентами, плетут из бисера, пишут картины, дают новую интересную жизнь ненужным материалам. Идеи подсматривают в интернете.

«Очень желаем мы сюда приходить, желаем общения. Вдруг заболеешь - откладываем все дела и сюда. Выздоравливаем, лечимся, чтобы в среду обязательно здесь поприсутствовать», - пояснила участница клуба Евгения Трифонова.

Скоро активистки будут готовить украшения и подарки к Новому году. А весной лучшие работы их клуба покажут пензенцам. Такая выставка уже была в Литературном музее, и она привлекла немало любителей рукоделия.