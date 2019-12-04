04.12.2019 | 18:52

В детской школе искусств «Лира» прошел фестиваль «Музыкальный мультпарад». Чтобы принять участие в этом конкурсе, многим юным пензенцам пришлось посмотреть старые советские мультфильмы.

В мелодиях, которые издавали домры, аккордеоны, баяны и гитары, взрослые слушатели узнавали знакомые с детства песни из «Приключений кота Леопольда», «Антошки», «Крокодила Гены» и «Бременских музыкантов».

Ирине Беловой 10 лет. Многие советские мультфильмы она помнит и любит, но произведение для конкурса выбирала не сама.

«Именно в той композиция, которую я играю, у меня иногда получается, а иногда нет, но тут я собралась и сыграла хорошо. Она не очень сложная, ее обработку придумал мой преподаватель и половину еще изменил. Там было так сложно, что даже он плохо играл», - призналась девочка.

А вот Михаил Голубев сам решил, что будет играть, - это оказалась мелодия из мультфильма про Чебурашку и Гену.

Преподаватели говорят: несмотря на кажущуюся простоту звучания, мелодии из советских мультфильмов сложны технически. Но это участников конкурса не останавливает. Их становится все больше - в 2019-м свое мастерство показали 40 ребят.

«Не только детские музыкальные школы, школы искусств города Пензы - в этом году к нам приехали участники из Заречного, из Никольска и из Бессоновки», - сообщила директор детской школы искусств «Лира» Анна Нестерова.

Это был второй «Музыкальный мультпарад». Организаторы уже решили, что в следующем году состоится третий.