02.12.2019 | 08:43

Группа актеров пензенского драмтеатра во главе с худруком Сергеем Казаковым отправилась в Венгрию. Во вторник, 3 декабря, они покажут в Будапеште комедию «Декоратор» по пьесе Дональда Черчилля.

«Ожидается, что представления посетят не только русскоязычные зрители Будапешта, но и коренные жители Венгрии, изучающие русский язык. Кроме того, на сцене Российского культурного центра в Будапеште пройдет церемония закрытия Года театра», - сообщается на сайте пензенского учреждения культуры.

Начиная с 2012 года артисты драмтеатра пять раз бывали в Венгрии с гастролями. Жителям Будапешта уже показали «Историю одного преступления», «День рождения кота Леопольда», «Героя нашего времени», «Волшебное зеркало», «Сублимацию любви», а также новогоднее представление и музыкальный спектакль для детей «Самая добрая сказка».

«Зарубежные гастроли стали возможны благодаря спонсорской поддержке», - подчеркнули в драмтеатре.