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Культура | Артисты пензенского драмтеатра отправились на гастроли в Венгрию

02.12.2019|08:43
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Группа актеров пензенского драмтеатра во главе с худруком Сергеем Казаковым отправилась в Венгрию. Во вторник, 3 декабря, они покажут в Будапеште комедию «Декоратор» по пьесе Дональда Черчилля.

«Ожидается, что представления посетят не только русскоязычные зрители Будапешта, но и коренные жители Венгрии, изучающие русский язык. Кроме того, на сцене Российского культурного центра в Будапеште пройдет церемония закрытия Года театра», - сообщается на сайте пензенского учреждения культуры.

Начиная с 2012 года артисты драмтеатра пять раз бывали в Венгрии с гастролями. Жителям Будапешта уже показали «Историю одного преступления», «День рождения кота Леопольда», «Героя нашего времени», «Волшебное зеркало», «Сублимацию любви», а также новогоднее представление и музыкальный спектакль для детей «Самая добрая сказка».

«Зарубежные гастроли стали возможны благодаря спонсорской поддержке», - подчеркнули в драмтеатре.

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Гость|02.12.2019 08:56|

Какая же к нас культурная страна можно поделиться такой культурой.Откуда только берется столько дебилов, воров и извращенцев. Хоть на улицу не выходи и сваливай отсюда пои первой возможности.

Гость|02.12.2019 09:02|

penzainform.ru писал(a):

Зарубежные гастроли стали возможны благодаря спонсорской поддержке», - подчеркнули в драмтеатре.
Спонсоры с ближнего востока?

Гость|02.12.2019 09:23|

Гость писал(a):

Спонсоры с ближнего востока?
Та ки ДА !

Имя: Гость
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