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Культура | В Лермонтовской библиотеке свой район представили неверкинцы

01.12.2019|16:10
Печать

На смотре-конкурсе художественной самодеятельности неверкинцы решили представить свой район не только поющим и танцующим. Жители этой части Пензенской области еще рисуют, лепят и занимаются разными другими видами творчества. Наталья Нуйкина привезла на выставку целую коллекцию самоваров из родного Неверкина. Женщина - представитель семьи Алтынбаевых, которая уже несколько десятилетий собирает старинную красоту.

«Самый ценный экспонат, я думаю, вот этот. Он образца 1804 года. На нем есть печать, можете посмотреть, это все видно. Любой из представленных самоваров если мы возьмем, заправим, то сможем попить вкусный чай», - высказала уверенность Наталья Нуйкина.

А рядом к выступлению на сцене библиотеки имени Лермонтова готовились члены ансамбля «Азамат», в переводе с чувашского «Радуга».

Мужчины и женщины говорят, что многие из их села Илим-Гора его покидали, но большинство вернулись назад.

«Ездили в Куйбышев, тогда Куйбышевская область была. Там в совхозе мы жили. Ну муж уехал, я за ним: куда иголка, туда и нитка. Вернулись из-за того, что тянет своя родина», - призналась жительница Неверкинского района Нина Башкирова.

«Наш район - Илим-Гора, речка Илимка - цветущий край. Все держит, никуда не отпускает», - согласилась с землячкой Татьяна Чолак.

Номера для выступления в Пензе подбирали таким образом, чтобы представить уникальный национальный состав Неверкинского района. Около 25 процентов живущих там - чуваши, 20 процентов - русские, есть мордва, а больше всего татар.

Смотр-конкурс художественной самодеятельности начался еще весной, свое творчество за прошедшие месяцы представили практически все районы. В конце года должны стать известны имена самых одаренных жителей региона.

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