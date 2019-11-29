29.11.2019 | 16:53

Как молоды были пензенцы, собравшиеся в Центре культуры и досуга, а некоторые еще и не родились, когда на свет появился этот вокально-инструментальный ансамбль. «Поющие гитары» впервые зазвучали в 1966 году. Представители самого первого состава есть в коллективе и теперь.

«Спасибо, что вы сегодня из всех способов вечернего отдыха выбрали встречу с первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем, которому в этом году исполнилось 53 года!» - отметил музыкальный руководитель ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий.

На фотографии 50-летней давности Евгений - в первом ряду второй справа. Старейший участник «Поющих гитар» образца XXI века исполнил хит 1968 года «Сумерки».

«Поющие гитары» - это пионеры советской эстрады. Именно они открыли для СССР понятие, которое до этого существовало только в западной музыке, «вокально-инструментальные ансамбли» - коллективы, участники которых одновременно поют и играют. Артисты исполняли современные молодежные ритмы и занимались обработкой западных хитов.

Теперь на концертах возрожденных «Поющих гитар» кроме старых звучат и новые песни, появившиеся в репертуаре коллектива уже в нынешнем веке.