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Культура | В честь окончания театрального фестиваля в Пензе устроили флешмоб

29.11.2019|17:09
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С помощью хореографического искусства молодежь старалась обратить внимание пензенцев на другое направление в творчестве. На площадке перед областным драматическим провели танцевальный флешмоб, посвященный окончанию фестиваля «Театральное Приволжье». В нем принимали участие 14 школьных коллективов и столько же студенческих.

Сурский край представляли студия «Арлекин» из Заречного и неоднократный победитель различных конкурсов народный театр «Кириллица» с постановкой «Записки юного врача».

«О герое, который попадает из столицы в глухую деревню и получает там колоссальный практический опыт. Что называется, из огня да в полымя. Врач пытается всех спасти и в прямом, и в переносном смысле, поскольку приходится не только лечить, но и, может быть, даже слегка образовывать местных жителей», - рассказала актриса народного театра «Кириллица» Елена Королева.

Для актеров, режиссеров, костюмеров наступил волнительный момент. Открылась телефонная линия для онлайн-голосования. Зрители всего Поволжья выбирают самую достойную театральную постановку самодеятельных коллективов. Кстати, поддержать свой регион нельзя.

«Это такое условие «Евровидения»: можно позвонить по определенному номеру телефона и проголосовать за любой спектакль, который вам понравился», - сообщила преподаватель Пензенского колледжа искусств Елена Логинова.

Линии закроются в субботу в 13:00. Познакомиться с творчеством конкурсантов можно в интернете, видеоверсии постановок размещены в социальных сетях.

«Самая главная задача - привлечение нашей молодежи, наших детей и студентов к театральному виду искусства, для того чтобы они были не только зрителями, но и участниками. Конечно, Год театра - это сказочный год, и хотелось бы, чтобы каждый год был Годом театра», - пояснила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

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