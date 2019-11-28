28.11.2019 | 15:57

Пензенцев приглашают на гала-концерт финалистов II Международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям», который состоится в понедельник, 2 декабря, на малой сцене драмтеатра.

Конкурс сравнительно молодой, проводился только во второй раз, но количество участников увеличилось: если в 2018 году их было 128, то в 2019-м - 146. Были чтецы из Ливана, Монголии, Китая, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, а также Республики Мордовии и Пензенской области.

«Это многоступенчатый, разноформатный проект, предоставляющий конкурсантам возможность пройти бесплатное обучение у лучших наставников города. Но главное - конкурс постоянно развивается. Для финалистов в этом году были проведены два мастер-класса, по сценическому движению и театральному гриму», - пояснила министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

В итоге в финал вышли 12 человек. На гала-концерте им предстоит продемонстрировать публике свое декламаторское и сценическое мастерство.

«Организаторы постарались раздвинуть границы происходящего и впервые проведут онлайн-трансляцию мероприятия на портале культура.рф. 12 мини-спектаклей от участников, увлекательнейший пролог, вердикт жюри и торжественная церемония награждения станут доступны ценителям прекрасного в любой точке мира», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.