28.11.2019 | 17:35

Уточненная и дополненная, красного цвета, и теперь в двух томах по 800 страниц в каждом. Новая «Пензенская энциклопедия» вышла в свет. Ее презентация прошла в Губернаторском доме.

Над изданием работали три с лишним года. На страницах энциклопедии информация об известных людях Сурского края, фотографии, сведения о населенных пунктах, карты.

Доктор исторических наук Сергей Белоусов входил в состав редакционной коллегии.

«В этой работе собраны труды ученых, краеведов, естествоиспытателей за последние 20 лет. Работа, которая проделана, заслуживает своего внимания и, думаю, найдет своего пытливого читателя», - сообщил он.

Тираж уникального двухтомника - 1 100 экземпляров.

«В этой энциклопедии авторами выступили, если не ошибаюсь, 730 человек, то есть была проведена очень большая работа. Двухтомная энциклопедия поступит во все библиотеки, школы Пензенской области», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

И уже рассматривается вопрос об издании второго тиража новой «Пензенской энциклопедии».